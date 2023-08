Ora è ufficiale: il Chelsea ha ceduto Cesare Casadei, ex stella della Primavera interista, in prestito al Leicester City. "Questa mossa in prestito è l'occasione perfetta per Cesare per continuare il suo sviluppo da giovane calciatore entusiasmante quale è. Siamo entusiasti di vedere come si esibirà con Enzo Maresca al Leicester, non vediamo l'ora di vederlo continuare questo viaggio", hanno commentato ai canali del club londinese i co-direttori sportivi Laurence Stewart e Paul Winstanley.