"Colpo a centrocampo per le Aquile, con Albin Ekdal che approda nel Golfo dei Poeti per unirsi al club spezzino fino al 2024. Giocatore tattico, elegante, efficace e con una grande esperienza, Ekdal è ora pronto a mettere la propria qualità al servizio di mister Gotti e delle Aquile. Benvenuto Albin" si legge nel comunicato ufficiale dello Spezia che annuncia il lieto fine della trattativa per il classe 1989.