Arrivato oggi nella sua nuova casa, Sandro Tonali si presenta ai tifosi del Newcastle: "Prima di tutto voglio ringraziare il club perché mi sta dando una grande opportunità per la mia carriera. Voglio ripagare la fiducia in campo, dando il massimo, come ho sempre fatto. Sono davvero entusiasta di giocare al St. James' Park, non vedo l'ora di sentire il calore dei tifosi".