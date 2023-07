Il Milan ha chiuso per Noah Okafor. Secondo quanto informa SkySport, l'attaccante classe 2000 arriverà dal Salisburgo per una cifra tra i 13 e i 15 milioni di euro comprensivi di bonus. Domani previste visite e firma sul contratto. Peraltro, il club rossonero continua a insistere anche per Samuel Chukwueze, ala destra di piede mancino del Villarreal.