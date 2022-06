Altro colpo in arrivo per il Monza. Dopo il corteggiamento delle ultime settimane, il club lombardo sta per chiudere con Alessio Cragno: accordo con il Cagliari per il portiere, che dunque si giocherà il posto con Di Gregorio. Cragno - come informa Gianluca Di Marzio di Sky - rinnoverà per un anno con il Cagliari e passerà al Monza in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.