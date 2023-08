Il difensore croato classe 2000 Josip Stanisic lascia il Bayern Monaco per trasferirsi al Bayer Leverkusen. Il suo passaggio riguarda anche l'Inter, dal momento che i nerazzurri stanno pressando per Pavard e adesso la dirigenza bavarese deve cercare e trovare il sostituto del difensore transalpino. Le prossime ore possono essere decisive in un senso o nell'altro.