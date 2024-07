Dopo l'addio alla suggestione De Gea, il Genoa ha individuato il potenziale successore di Josep Martinez: trattasi di Pierluigi Gollini. L'ex portiere di Atalanta, Tottenham, Fiorentina e Napoli è diventato il grande favorito per la porta del Grifone, porta lasciata vacante dal portiere spagnolo appena approdato all'Inter.

Saltato il trasferimento al Monza, causa che il portiere italiano aveva sposato, Gollo ha dato il via libera per la fumata bianca con il club ligure, dove sembra essere tutto apparecchiato per il connubio.