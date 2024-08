Dopo i rumors dei giorni scorsi che lo vedevano vicino al Genoa per il post-Martinez, David De Gea giocherà in Italia ma non in Liguria. L'ex portiere dello United sarà un giocatore della Fiorentina. A renderlo noto è Gianlucadimarzio.com che parla di accordo vicinissimo tra le parti, attualmente al lavoro per definire gli ultimi dettagli. Lo spagnolo dovrebbe arrivare a Firenze già nella giornata di domani, 9 agosto per firmare un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione.