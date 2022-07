Altro colpo del Monza. E questo è davvero un colpaccio di mercato. Come riferisce SkySport24, dall'Atalanta arriva Matteo Pessina con la formula del prestito con diritto di riscatto che si tramuta in obbligo a 15 milioni in caso di salvezza dei lombardi. Per mercoledì in agenda le visite mediche del centrocampista della Nazionale di Mancini.