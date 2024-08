Ieri sera la cena tra Cristiano Giuntoli e il procuratore Fali Ramadani, oggi l'accelerata: Federico Chiesa è pronto a salutare definitivamente la Juventus per trasferirsi al Liverpool, dopo l'interruzione del discorso con il Barcellona. L'esterno, messo sul mercato dal club bianconero, alla fine ha deciso di non rischiare panchina e tribuna per questa stagione per poi liberarsi a zero (l'Inter sarebbe stata fortemente interessata) e ha accettato la proposta dei Reds di un quadriennale.

Alla Juventus, fa sapere Sky, andranno 12 milioni di base fissa più 3 di bonus per un totale di 15 milioni.