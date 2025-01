L'ottima prestazione di Praga assicura a Stefan de Vrij la palma di migliore in campo contro lo Sparta, assegnatagli dai lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Secondo posto per l'autore della rete decisiva, Lautaro Martinez. Terzo per un altro difensore, Alessandro Bastoni. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 2.61%

Pavard 0.72%

De Vrij 42.29%

Bastoni 7.03%

Dumfries 0.81%

Barella 0.99%

Asllani 3.07%

Mkhitaryan 2.89%

Dimarco 0%

Martinez 35.62%

Thuram 1.17%

Darmian 0%

Frattesi 1.08%

Zielinski 0%

Carlos Augusto 1.08%

Taremi 0.63%



CLASSIFICA DOPO 30 GIORNATE:

THURAM 37 PT.

BARELLA 30 PT.

DUMFRIES 27 PT.

MARTINEZ 24 PT.

DE VRIJ E ZIELINSKI 14 PT.

BASTONI, DIMARCO E CALHANOGLU 13 PT.

TAREMI 11 PT.

MKHITARYAN E FRATTESI 9 PT.

BISSECK 8 PT.

SOMMER 7 PT.

CARLOS AUGUSTO, DARMIAN E ARNAUTOVIC 6 PT.

ASLLANI, CORREA E ACERBI 5 PT.

PAVARD 1 PT.