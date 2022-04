Plebiscito assoluto per Milan Skriniar, migliore in campo allo Stadium nella vittoria dell'Inter contro la Juventus secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Lo slovacco non fa prigionieri neanche tra i compagni di squadra, distanziati parecchio. Secondo gradino del podio per il rientrante Marcelo Brozovic, terzo per Denzel Dumfries. Di seguito l'esito conclusivo.

Handanovic 1.54%

D'Ambrosio 2.94%

Skriniar 69.78%

Bastoni 0.19%

Dumfries 7.07%

Barella 2.69%

Brozovic 8.28%

Calhanoglu 3.46%

Perisic 2.07%

Martinez 0.24%

Dzeko 0.19%

Correa 0.05%

Darmian 0.24%

Vidal 0.38%

Gagliardini 0.34%

Gosens 0.53%