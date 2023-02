Sta per riprendere il cammino europeo dell'Inter Under 19 di Cristian Chivu, che mercoledì 8 febbraio è attesa sul campo neutro dello Stalowa Wola Stadium dagli ucraini del Rukh Lviv per il barrage che vale un posto negli ottavi di finale di Youth League Già designata dalla UEFA la terna arbitrale, che arriverà dall'Azerbaigian: l'incontro sarà diretto da Elchin Masiyev, che sarà assistito dai connazionali Rahman Imami e Vusal Mammadov. Quarto uomo il polacco Jacek Malyszek.