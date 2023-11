Ultima in classifica nel girone D di Youth League, l'Inter Primavera non ha ancora alzato bandiera bianca rispetto alla possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale della competizione, realisticamente da raggiungere tramite playoff. Il pari firmato da Thomas Berebruch contro il Salisburgo questo pomeriggio consente ai nerazzurrini di credere ancora al secondo posto, almeno a livello matematico, un concetto sottolineato anche da capitan Aleksandar Stankovic: "Grande reazione su un campo difficile. Non molliamo, avanti", ha scritto il figlio d'arte su Instagram.