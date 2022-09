Mastica amaro Danny Galm, tecnico del Bayern Monaco Under 19, dopo la rimonta subita dalla sua squadra all'esordio in Youth League ad opera dell'Inter Primavera: "Abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati di fare nel primo tempo: aggressività, dominio, intensità - ha spiegato ai canali ufficiali del club bavarese -. Abbiamo giocato un ottima prima parte, senza dare scampo all'Inter. Già prima dell'intervallo avremmo potuto segnare il 3-0, cosa che non siamo riusciti a fare nemmeno all'inizio della ripresa. A quel punto, avremmo dovuto compattarci di più per non subire il 2-1; il pari dell'Inter è arrivato con il loro secondo tiro in porta. È molto fastidioso e frustrante, dobbiamo prendere quanto di buono fatto e correggere gli errori. Portiamo a casa un punto, martedì ne vogliamo aggiungere tre (vs Barcellona, ndr)".