A quasi due mesi dalla vittoria sulla Real Sociedad, che le ha permesso di arrivare seconda nel girone D di Youth League, domani l'Inter Primavera riprenderà la sua avventura europea. Alle ore 14 italiane, allo stadio Georgios Karaiskakis andrà in scena, infatti, la sfida da dentro o fuori con l'Olympiacos per decidere chi andrà agli ottavi di finale della competizione. Un appuntamento da non mancare per i tifosi, che potranno vedere il match in diretta su Inter TV, su Inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, ma anche su Sky Sport e Infinity.