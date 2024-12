Sarà quindi il Lille allenato dal duo Stéphane Pichot-Stéphane Noro l'avversaria dell'Inter nei 16esimi di finale di Youth League in programma martedì 11 febbraio 2025. Per la formazione francese si tratta della terza partecipazione alla massima competizione giovanile europea: la qualificazione alla seconda fase è arrivata grazie ad un cammino senza sconfitte, grazie alla vittoria contro il Real Madrid per 2-1 e a ben cinque pareggi. Un cammino che è valso ai piccoli Dogues il 20esimo nella classifica finale.