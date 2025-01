Poker nerazzurro calato dalla squadra di Simone Inzaghi ai danni del Lecce al Via del Mare, da dove i Campioni d'Italia hanno prelevato altri tre fondamentali punti da portare a casa. Ma non solo, perché oltre alla vittoria dei nerazzurri della prima squadra, a vincere sono anche gli interisti dell'Under 20, Under 17 e l'Under 19 Femminile. In attesa del risultato di Milan-Inter Under18, l'unica sconfitta del weekend registrata fino a questo momento quella incassata dall'Under 15 femminile, cadute in casa contro la Juventus.

UNDER 20

Campionato, 22ª giornata: INTER vs Genoa 4-0

Reti: 7', 80' Topalovic (I), 14' Venturini (I), 54' Alexiou (I).

UNDER 19 FEMMINILE

Campionato, 14ª giornata: INTER vs Roma 3-1

Reti: 39’ Bressan (I), 41’ Fadda (I), 45’ Sasso (I), 42’ Madon (R)

UNDER 18

Campionato, 19ª giornata: Milan vs INTER Lunedì 27 gennaio, ore 15:30

UNDER 17

Campionato, 16ª giornata: INTER vs Hellas Verona 4-0

Reti: 28' Franchi (I), 60' Grisoni Fasana (I), 79',87' Carrara (I)

UNDER 15 FEMMINILE

Amichevole: INTER vs Juventus 2-3

Reti: 1' Del Rio (I), 6' Serio (I), 7' Pepe (J), 65' Oliva (J), 83' Rulfin (J)