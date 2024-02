Il piatto forte del menù del week-end del vivaio interista andrà in scena domenica pomeriggio, al 'Centro sportivo Petroio' di Vinci, dove la Primavera di Cristian Chivu farà visita all'Empoli per mettere da parte l'amara eliminazione dalla Youth League. Di seguito il programma completo del Settore Giovanile nerazzurro, che manderà in campo 4 formazioni tra domani e dopodomani:

UNDER 19 Domenica 11 febbraio, ore 13:00 - Campionato, 21ª giornata: Empoli vs INTER - Centro Sportivo Petroio, Vinci (FI).

UNDER 18 Domenica 11 febbraio, ore 15:00 - Campionato, 19ª giornata: Milan vs INTER

UNDER 17 Sabato 10 febbraio, ore 14:00 - Campionato, 18ª giornata: INTER vs Hellas V. - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 16 Domenica 11 febbraio, ore 14:30 - Campionato, 17ª giornata: INTER VS Cagliari - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 15 Domenica 11 febbraio, ore 14:30 - Campionato, 17ª giornata: INTER VS Cagliari - KONAMI Youth Development Centre, Milano.