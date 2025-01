RISING STAR

DE PIERI - L’aria della prima squadra gli ha fatto bene. Reduce dalla prima convocazione in Serie A in occasione di Inter-Empoli, il 30 nerazzurro si ripresenta con la Primavera nel migliore dei modi: doppietta che apre e chiude la rimonta sul campo del Verona sono solo le giocate più evidenti all'interno di una prestazione di qualità superiore.

COCCHI - Ormai è un veterano della categoria, tanto che il suo mancino lo conoscono su tutto il territorio nazionale e non solo. Elargisce cross a compagni (l'assist del 2-1 per Venturini è suo) e persino agli avversari, che vanno in tilt ammirando tanta bellezza geometrica. Ormai ci si aspetta solo che spicchi il volo tra i professionisti, il quando lo deciderà solo lui. Come aveva detto Andrea Zanchetta dopo la gara di Berna contro lo Young Boys: "Le sue qualità sono fuori di dubbio, l'aspetto mentale e caratteriale faranno la differenza. Quando si convincerà in pieno di poter fare il giocatore di alto livello, secondo me Cocchi farà il salto in prima squadra".

UP

MOSCONI -

Fa sempre la cosa giusta, a partire dalla difesa di palla da manuale ai bordi dell'area dell'Hellas con la quale si costruisce l'opportunità per armare il tiro vincente di De Pieri. E' sempre prezioso per i compagni, solo il palo gli nega la gioia personale.

VENTURINI -

La partita prende una piega diversa in virtù del suo inserimento a fari spenti sul secondo palo che si traduce nel 2-1 nerazzurro. Accompagna sempre l'azione con qualità.

DOWN

NESSUNO

