C'è anche il timbro di Giacomo Stabile nella vittoria rotonda per 3-0 in amichevole della Nazionale italiana Under 19 contro l'Austria, andata in scena allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il difensore centrale dell'Inter Primavera, entrato al posto del compagno di club Francesco Stante al minuto 58', ha messo al sicuro il risultato segnando il raddoppio degli azzurrini a sette giri d'orologio dal 90' (di Scotti e Bruno le altre marcature). Oltre ai due centrali di Cristian Chivu, ha calcato il campo anche un altro nerazzurro, l'attaccante Daniele Quieto, entrato a partita in corso allo scoccare del 51'.