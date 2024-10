La Nazionale Under 19 di Alberto Bollini sosterrà uno stage di preparazione dal 28 al 30 ottobre, presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, in vista della prima fase di qualificazione all'Europeo, in programma dal 13 al 19 novembre in Grecia. Gli Azzurrini, inseriti nel Gruppo 8, affronteranno i pari categoria del Montenegro e della Bosnia ed Erzegovina, rispettivamente mercoledì 13 (ore 12) e sabato 16 novembre (ore 12) ad Archanes, prima di affrontare i padroni di casa greci martedì 19 novembre (ore 13.30) a Heraklion.

Bollini ha convocato 25 calciatori, tutti classe 2006 eccetto quattro 2007: tra questi, anche il talentuoso terzino dell'Inter Matteo Cocchi, oltre a Federico Coletta, Alessandro Di Nunzio ed Emanuele Sala. Gli altri rappresentanti nerazzurri sono: Gabriele Re Cecconi, Mattia Zanchetta, Giacomo De Pieri e Matteo Lavelli.

L'elenco dei convocati

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Saverio Plaia (Torino);



Difensori: Adam Bakoune (Milan), Matteo Cocchi (Inter), Andrea Cogoni (Cagliari), Eddy Nda Konan Kouadio (Fiorentina), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia), Gabriele Re Cecconi (Inter), Filippo Reale (Roma), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Genoa);



Centrocampisti: Andrea Bonanomi (Atalanta), Federico Coletta (Roma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Valdes Ngana (Juventus), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa), Emanuele Sala (Milan), Mattia Zanchetta (Inter);



Attaccanti: Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Giacomo De Pieri (Inter), Giacomo Gabbiani (Cremonese), Tommaso Gabellini (Torino), Matteo Lavelli (Inter), Filippo Scotti (Milan).