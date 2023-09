Dopo le due amichevoli di agosto contro l'Inghilterra, una vinta (3-1) e una pareggiata (1-1), la Nazionale italiana Under 16 torna in campo per affrontare i pari categoria della Spagna in un doppio confronto in programma martedì 19 settembre (ore 18) e giovedì 21 (ore 10.30), a L'Albir. Per i due appuntamenti, Daniele Zoratto ha convocato 22 giocatori, tutti classe 2008, che si raduneranno domenica 17 a Fiumicino e partiranno alla volta della Spagna nel pomeriggio del giorno successivo. Prima chiamata stagionale per i difensori Lorenzo Calvani e Federico Ciucci, entrambi della Lazio.

L'elenco dei convocati:

Portieri: Raffaele Huli (Juventus), Alessandro Longoni (Milan)

Difensori: Leonardo Noah Bovio (Inter), Lorenzo Calvani (Lazio), Federico Ciucci (Lazio), Thomas Lissi (Inter), Mattia Marello (Udinese), Natali Andrea (Barcellona), Luca Reggiani (Sassuolo), Samuele Tavanti (Empoli)

Centrocampisti: Cristian Bagordo (Empoli), Nicolò Ballabio (Monza), Oliver Blini (Empoli), Danilo Busiello (Empoli), Christian Comotto (Milan), Pietro La Torre (Inter), Simone Lontani (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli)

Attaccanti: Thomas Campaniello (Empoli), Cristian Carrara (Inter), Samuele Inácio (Atalanta), Edoardo Zanaga (Empoli)