Data l’impossibilità per la nazionale del Kosovo di raggiungere l’Italia, è stata annullata la doppia amichevole con la Nazionale italiana Under 15 in programma mercoledì 1° e venerdì 3 giugno. I ventitré calciatori classe 2007 convocati ieri dal tecnico Massimiliano Favo si raduneranno lunedì 30 maggio al Villaggio Azzurro di Novarello e mercoledì 1° giugno (ore 17) chiuderanno lo stage affrontando in una gara di allenamento i pari età dell’Inter.