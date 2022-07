Dopo la conferma di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter Primavera campione d’Italia, il club milanese oggi ha comunicato ufficialmente il quadro degli allenatori del Settore Giovanile nerazzurro per la stagione 2022-23. Ecco l'elenco:

Under 18: Andrea Zanchetta

Under 17: Tiziano Polenghi

Under 16: Juan Solivellas Vidal

Under 15: Simon Fautario