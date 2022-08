Il settore giovanile dell'Inter lavora anche in prospettiva: è di oggi la notizia dell'acquisto dal Trento del difensore classe 2005 Gianmaria Benedetti, ceduto a titolo definitivo dalla formazione gialloblu che però lo avrà a disposizione per questa stagione, dove militerà in Primavera 4 prima di trasferirsi a Milano nel 2023, come da nota dei trentini.