Bastava un pari per conquistare la qualificazione all'Europeo di categoria all’Italia Under 19, che invece ha voluto esagerare strapazzando la malcapitata Georgia 5-0. La nazionale di Bernardo Corradi campione continentale in carica chiude, quindi, a punteggio pieno il gruppo 5 della fase élite con una prestazione super al Teghil di Lignano Sabbiadoro, calando il pokerissimo grazie alle reti di Pafundi, Palestra, Zeroli, Sia e dell'interista Di Maggio.