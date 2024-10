Dopo aver trionfato nel torneo in Croazia, a settembre, la Nazionale italiana Under 19 torna in campo per una doppia amichevole contro il Galles, in programma giovedì 10 (ore 15, diretta Vivo Azzurro TV) e domenica 13 ottobre (ore 14) rispettivamente al 'Bruno Benelli' di Ravenna e al 'Valentino Mazzola' di Santarcangelo di Romagna.

Per l'occasione, il tecnico Alberto Bollini ha convocato 22 calciatori, tutti classe 2006 a eccezione di tre 2007 (Mattia Liberali, Emanuele Sala e Mattia Mosconi) e due 2008 (Francesco Camarda e Andrea Natali), che si raduneranno domenica 6 ottobre a Milano Marittima.

L'elenco dei convocati:

Portieri: Renato Bellucci Marin (Roma), Tommaso Martinelli (Fiorentina);

Difensori: Niccolò Fortini (Juve Stabia), Giovanni Leoni (Parma), Vittorio Magni (Milan), Andrea Natali (Bayer Leverkusen), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia), Filippo Reale (Roma), Lorenzo Tosto (Empoli);

Centrocampisti: Andrea Bonanomi (Atalanta), Federico Cassa (Atalanta), Mattia Liberali (Milan), Leonardo Mendicino (Cesena), Lorenzo Riccio (Atalanta), Emanuele Sala (Milan);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Jeff Ekhator Osayuki (Genoa), Giacomo De Pieri (Inter), Seydou Fini (Excelsior Rotterdam), Mattia Mosconi (Inter), Diego Sia (Milan).