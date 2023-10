Prosegue il cammino di avvicinamento della Nazionale italiana Under 19, campione d’Europa in carica, alla prima fase di qualificazione al torneo continentale, che a novembre la vedrà impegnata in Svezia contro i padroni di casa e i pari età di Svizzera e Liechtenstein. Dopo le due amichevoli disputate a settembre a Prato con Irlanda del Nord (successo per 3-2) e Paesi Bassi (sconfitta per 2-0), gli Azzurrini voleranno in Serbia per affrontare in una doppia amichevole la nazionale di casa.

Per l'occasione, il tecnico Bernardo Corradi ha convocato 22 calciatori: 18 classe 2005 e 4 classe 2006 (Bakoune, Mannini, Cisse e Pafundi). Tra i ragazzi selezionati ci sono due giovani che hanno bruciato le tappe: il primo è Simone Pafundi, attaccante classe 2006 dell’Udinese, che il 16 novembre 2022, all’età di 16 anni 8 mesi e 2 giorni, è diventato il calciatore più giovane dal 1911 a debuttare in Nazionale maggiore dal 1911; il secondo è Wisdom Amey, difensore del Bologna che il 12 maggio 2021, all’età di 15 anni e 274 giorni, è diventato il più giovane esordiente di tutti i tempi in Serie A. Due settimane fa, dopo aver compiuto 18 anni lo scorso 11 agosto, Amey ha ottenuto la cittadinanza italiana guadagnandosi la prima chiamata in assoluto in maglia azzurra.

L’elenco dei convocati:

Portieri: Alessandro Calligaris (Inter), Federico Magro (Lazio);

Difensori: Wisdom Amey (Bologna), Adam Bakoune (Milan), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Atalanta), Filippo Saiani (Spal);

Centrocampisti: Thomas Berenbruch (Inter), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Fabio Parravicini (Spal), Diego Ripani (Juventus);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cisse (Hellas Verona), Marco Delle Monache (Sampdoria), Giulio Misitano (Roma), Simone Pafundi (Udinese), Kevin Zeroli (Milan).