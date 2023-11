Vittoria in rimonta per la Nazionale italiana Under 18, capace di vincere 3-1 la prima delle due amichevoli in programma contro la Romania reagendo al momentaneo svantaggio firmato dal giocatore del Verona Ioan Vermeșan al 23'. Per gli azzurri decisive le reti di Filippo Scotti (Milan), autore del pari momentaneo, di Filippo Pagnucco (Juventus) e Leonardo Mendicino (Atalanta), bravi a chiudere i conti trasformando due penalty conquistati da Seydou Fini (Genoa).

"Siamo partiti abbastanza bene prima di calare un po' a livello di intensità e, di conseguenza, perdere qualche duello di troppo - il commento del tecnico Daniele Franceschini - Nella ripresa abbiamo fatto decisamente meglio, sia nella fase di possesso che di non possesso, creandoci i presupposti per vincere la partita".

Gli Azzurrini torneranno in campo allo Stadio Concordia di Chiajna contro la Romania domenica 19 novembre (ore 10): "Nella seconda partita - specifica Franceschini - daremo spazio a tutti. Il nostro obiettivo è far crescere i ragazzi in vista del prossimo anno dandogli il giusto minutaggio".