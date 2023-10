La Nazionale italiana Under 17, dopo aver affrontato la Slovenia ad agosto (pareggio 1-1 a Gradisca d'Isonzo e vittoria 3-0 ad Ajdovščina) e vinto il Torneo 'Quattro Nazioni' a settembre (vittoria 3-1 contro la Danimarca, sconfitta 4-1 contro Israele e successo 4-2 contro i padroni di casa della Germania), torna a radunarsi, da martedì 17 a domenica 22 ottobre, a Bagno di Romagna (FC) in preparazione del Gruppo 11 della prima fase di qualificazione dell'Europeo di categoria, in programma da mercoledì 25 a martedì 31 ottobre in Emilia-Romagna, che vedrà gli Azzurrini affrontare Grecia, Irlanda del Nord e San Marino.

Pe l'occasione, il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 26 giocatori, che si raduneranno martedì 17 prima di disputare, sabato 21 (ore 15), un'amichevole, a porte chiuse, contro i pari categoria del Cesena. La lista definitiva dei 20 verrà diramata nella giornata di domenica 22 ottobre. L'elenco dei convocati:

Portieri: Alessandro Nunziante (Benevento), Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina);

Difensori: Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Federico Colombo (Milan), Matteo Cocchi (Inter), Christian Garofalo (Napoli), Manuel Maffessoli (Atalanta), Francesco Verde (Juventus), Giorgio Vezzosi (Sassuolo);

Centrocampisti: Federico Coletta (Roma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Mattia Liberali (Milan), Matteo Mantini (Inter), Antonio Stefano Merola (Juventus), Alessandro Olivieri (Empoli), Ernesto Perin (Milan), Diego Pisani (Fiorentina), Elia Plicco (Parma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Alex Castiello (Atalanta), Giovanni Chiricallo (Sassuolo), Stefano Maiorana (Fiorentina), Mattia Mosconi (Inter).