Ieri sera, prima di Italia-Bosnia, i tifosi presenti al Castellani hanno riservato il meritato tributo alla Nazionale Under 17 che si è laureata campione d'Europa di categoria a Cipro, mercoledì sera. Un'impresa che resterà nella storia, così come il suo capitano, Mattia Mosconi, che ha raccontato le sue emozioni a Figc.it: "Ho dormito con la coppa e mi sono risvegliato con lei - le parole dell'attaccante dell'Inter -. Il giorno della finale siamo arrivati con una carica incredibile: dopo i primi due gol al Portogallo non ci sentivamo ancora sicuri perché avevamo visto la loro rimonta contro la Serbia. Dopo il terzo, invece, ci siamo sentiti più sereni. Ed eccoci qua, con i brividi".