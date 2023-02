Bernardo Corradi ha convocato 22 giocatori per la doppia sfida amichevole con la Francia prima della fase élite del campionato europeo. Domenica sera l’appuntamento per la delegazione azzurra che da Malpensa, la mattina seguente, raggiungerà il Centro Federale di Clairefontaine. Martedì 21 febbraio, alle 16, il primo match; giovedì 23 febbraio, alle 11, la seconda amichevole che concluderà la fase preparatoria verso il secondo turno di qualificazione europeo, previsto a Cipro dal 7 al 13 marzo (Italia inserita nel gruppo 6 con Repubblica d’Irlanda, Cipro e Ucraina), dove le prime due classificate staccheranno il pass per la fase finale del campionato continentale in programma in Ungheria dal 17 maggio al 2 giugno.