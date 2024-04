Dopo il passo falso all'esordio contro l'Inghilterra (2-1), la Nazionale italiana Under 16 si riscatta vincendo 3-1 contro i pari categoria del Belgio e si aggiudica il Torneo di Sviluppo UEFA svoltosi in Spagna. Gli Azzurrini passano in vantaggio dopo appena due giri d'orologio con il milanista Simone Lontani che, una ventina di minuti più tardi, si ripete firmando la doppietta personale. Alla mezz'ora, la squadra di Daniele Zoratto trova la rete del 3-0 grazie al centrocampista dell'Empoli Oliver Blini prima del gol della consolazione segnato dai belgi su rigore, con Javier Bares Fernandez, a ridosso del duplice fischio. Nella ripresa, dopo la prevedibile girandola di sostituzioni da una parte e dall'altra, non succede nulla di rilevante.

"Abbiamo disputato un'ottima partita - sottolinea il tecnico azzurro - specialmente nel primo tempo, dove, al di là delle tre reti realizzate, abbiamo creato tantissime occasioni da gol. Siamo molto soddisfatti perché, oltre a vincere il torneo, siamo riusciti a dare spazio a tutti i ragazzi consentendogli di crescere tramite esperienze internazionali: questa è la vittoria più grande".