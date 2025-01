Daniele Quieto, esterno d'attacco dell'Inter Primavera, parteciperà al sub 20 sudamericano difendendo i colori del Venezuela. Il classe 2005 è tra i 23 giocatori convocati dal ct Ricardo Valiño per il torneo giovanile che si disputerà proprio in Venezuela dal 23 gennaio al 16 febbraio. La Vinotinto esordirà contro i pari categoria del Cile venerdì 24 gennaio, poi sfiderà il Perù il 26, quindi il Paraguay il 30 e, infine, chiuderà il girone contro l'Uruguay il 1° febbraio.