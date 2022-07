Seconda amichevole e seconda vittoria in questa preseason per l'Inter Primavera di Cristian Chivu. Pggi i baby nerazzurri sono scesi in campo a Vipiteno per sfidare e battere il Southampton U18 con un tennistico 6-0. Nel primo tempo sono andati a segno Valentin Carboni, Iliev (doppietta) e Dervishi, mentre nei secondi 45' sono arrivati i sigilli di Marocco e Curatolo.

La terza amichevole precampionato è in programma domenica 31 luglio contro la Virtus Bolzano.