Esce sconfitta dal campo di Begato l'Inter Under 18 di Andrea Zanchetta, sconfitta per 2-1 dal Genoa di Gennaro Ruotolo. I Grifoni si sono imposti grazie alle reti di Deseri ed Ekhator, inutile il gol nerazzurro firmato da Re Cecconi con il portiere rossoblu Boschi che al 90esimo nega con una prodezza il pareggio a Lavelli. Vince invece in rimonta l'Under 16 contro il Como: la squadra di Juan Solivellas chiude il primo tempo sotto di un gol, ma nella ripresa Curcio e Carrara con una doppietta fissano il punteggio sul 3-1.