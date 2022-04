Ai microfoni di Inter Tv, al termine del pareggio maturato contro il Napoli, ha parlato anche l'estremo difensore dell'Inter Primavera William Rovida: "Secondo me se fossimo entrati subito in campo con lo stesso piglio del secondo tempo, saremmo riusciti a portare a casa la vittoria - la convinzione del portiere nerazzurro -. Giocare ogni tre giorni non è facile: comunque un pari è meglio di una sconfitta, ma dobbiamo sicuramente ritrovare la forza di continuare a vincere perché quello è il nostro obiettivo".

Nelle ultime settimane sono arrivati 9 risultati utili consecutivi; questo è importante, complice anche una solidità difensiva rilevante. State giocando di reparto: tutti danno una mano e questo è importante, rispetto alla prima parte di stagione.