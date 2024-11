Primo posto in classifica a punteggio pieno per l’Inter di Zanchetta che domina l’Arsenal con un secco 4-1 che lascia spazio e continua a volare in Youth League. I nerazzurri risolvono la pratica con due reti per tempo: prima De Pieri e Spinaccé, poi i subentrati Pinotti e Lavelli giustiziano i Gunners, in dieci nell’ultima mezzora di gioco per l’espulsione di Kacurri.

INTER-ARSENAL 4-1 - IL TABELLINO

Marcatori: 7' De Pieri (I), 41' Spinaccè (I), 69' Pinotti (I), 73' Kamara (A), 93' Lavelli (I)

INTER (4-3-3): 1 Zamarian; 2 Della Mora, 5 Re Cecconi, 6 Maye (15 Alexiou 70'), 3 Cocchi; 7 Berenbruch, 4 Zanchetta (18 Zarate 70'), 8 Topalovic (16 Venturini 77'); 11 Romano, 9 Spinaccè (19 Lavelli 70'), 10 De Pieri (20 Pinotti 62'). A disposizione: 12 Taho, 13 Kangasniemi, 14 Motta, 17 Zouin. Allenatore: Andrea Zanchetta.

ARSENAL (4-3-3): 54 Martin; 98 Salmon (86 Julienne 46'), 47 Kacurri, 76 Heaven, 50 Nichols; 99 Dowman, 63 Rosiak, 39 Dudziak; 46 Kabia (75 Copley 74'), 72 Casey (48 Kamara 46'), 82 Annous (74 Clarke 63') A disposizione: 92 Porter, 42 Ferdinand, 43 Forde, 77 Ismail, 81 Lannin-Sweet. Allenatore: Max Porter

Ammoniti: Romano (I), Nichols (I), Cocchi (I)

Espulso: 59' Kacurri (A) per doppia ammonizione

Recupero: 1' (1T), 7' (2T)

Arbitro: Shona Shukrula

Assistenti: Stefan De Groot, Nils Van Kampen

Quarto ufficiale: Antonio Rapuano

RIVIVI IL LIVE

97' - Shukrula fischia tre volte: finisce Inter-Arsenal con i nerazzurri che si impongono per 4-1 sui Gunners, mettendo a referto la quarta vittoria su quattro di questo percorso stagionale europeo.

94' - Altro grande intervento di Martin su un tentativo di Pinotti.

GOL DI LAVELLI: il 19 nerazzurro spara un gran tiro rasoterra in diagonale da fuori area che sorprende Martin che questa volta non può nulla per evitare la quarta rete dei padroni di casa.

92' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL: LAVELLI FIRMA IL TANTO AGOGNATO POKER.

90' - Sono 7 i minuti di recupero decretati da Shukrula.

88' - Tiro non potentissimo di Thiago Romano che non impensierisce Martin.

86' - Occasione per l'Inter con Cocchi che trova i guantoni di Martin che devia in angolo. Sugli sviluppi del corner la squadra di casa trova un'altra grandissima chance con Re Cecconi, murato ancora dall'estremo difensore ospite.

85' - Nerazzurri ad un passo dal poker: tiro da fuori area di Zarate che si schianta sulla traversa.

83' - Scontro in area ad un passo da Zamarian, possibile rigore a favore dei Gunners, ma per Shukrula è tutto regolare e lascia continuare il gioco.

82' - Kamara scappa sulla fascia sinistra, Re Cecconi lo atterra: giallo per il 5 di Zanchetta.

78' - Berenbruch calcia di controbalzo, parata facile per Martin. Dopo il tiro Berenbruch subisce un colpo involontario da un avversario e resta a terra dolorante.

76' - Nuovo cambio per l'Inter: esce Topalovic, dentro Venturini.

75' - Kabia lascia il campo, al suo posto Copley.

GOL DI KAMARA: Perde la marcatura l'appena entrato Alexiou e permette ai Gunners di entrare in area di rigore, dove Kamara riesce a trovare una conclusione centrale che Zamarian non riesce a bloccare.

74' - GOL DELL'ARSENAL: KAMARA fa il 3-1.

Nota di colore di questo euromatch tra nerazzurri e Gunners: Pinotti, subentrato De Pieri, trova il suo primo gol con l'Under 19 e corre a festeggiare con il tecnico Zanchetta.

70' - Due cambi nell'Inter: Zarate al posto dello stremato Zanchetta, Alexiou rileva Maye. C'è spazio anche per la staffetta Lavelli-Spinaccè

IL GOL DI PINOTTI: Che bel biglietto da visita per il neoentrato. Assist di Thiago Romano e pennellata d'autore di Pinotti che inventa un arcobaleno dove la pentola col tesoro è in fondo alla rete di Martin.

69' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER: PINOTTI CALA IL TRIS

68' - Altro brutto intervento di Kamara su Zanchetta che rimane a terra per crampi. Si riscalda Zarate.

62' - Cambio per l'Inter: De Pieri non ce la fa a continuare. Al suo posto Zanchetta inserisce Pinotti. Cambio anche per l'Arsenal: entra Clarke al posto di Annous.

58' - Altro duro intervento su De Pieri di Kacurri sul quale non può soprassedere Shukrula che estrae il secondo giallo ai suoi danni: Gunners in dieci.

57' - Rosiak chiude la porta a Zanchetta: Martin salva alla grande su Maye, poi Rosiak si immola a schermare la conclusione ravvicinata del figlio dell'allenatore

55' - Altro contatto in area tra De Pieri e Kacurri. Il 10 dell'Inter resta a terra dolorante ma anche questa volta la direttrice di gara considera regolare l'intervento del 47 della squadra ospite e si limita ad indicare la bandierina.

52' - Fallo di Cocchi che atterra Kabia: giallo per il 3 dell'Inter.

51' - Spunto di Julienne per Annous, che poi scarica per Kamara il cui cross si perde sul fondo.

50' - Punizione a favore dell'Arsenal. Rosiak alla battuta ma la barriera mura.

46' - Primo doppio cambio per i Gunners: Kamara subentra a Annous fuori; Julienne prende il posto di Casey

46' - Riparte Inter-Arsenal

_______________________________________

L'Inter va al riposo con un doppio vantaggio. Il primo tempo è controllato con sicurezza dai ragazzi di Zanchetta che corrono pochi rischi e puniscono l'Arsenal con il guizzo di De Pieri e la giocata di Spinaccé che beffa Martin. Il 2-0 è un risultato giusto e che forse sta anche stretto ai nerazzurri che hanno qualcosa da recriminare per qualche fischio rivedibile dell'arbitro Shukrula.

46' - Finisce il primo tempo.

46' - Parte il primo minuto di recupero.

45' - Accenno di rissa tra Nichols e Romano, Shukrula ammonisce entrambi.

45' - Romano si accentra in area, ma viene steso da Nichols. Per l'arbitro è tutto regolare e lascia proseguire l'azione. Il tocco lascia sospettare in un rigore mancato.

GOL DI SPINACCÈ - Gran pallone di De Pieri che serve Spinaccé che punisce l'ingenuità di Martin che si fa trovare completamente fuori posizione, Spinaccè lo vede e lo castiga solennemente con una conclusione pazzesca praticamente a ridosso della linea del fallo laterale.

40' - GOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER: Spinaccé trova il raddoppio.

39' - È ancora Dowman a procurare qualche brivido alla difesa nerazzurra: il 99 dei Gunners fa quasi tutto da solo: porta palla al piede superando Cocchi, scambia con un compagno e dopo aver ricevuto nuovamente il pallone prova a tentare la conclusione ma i padroni di casa sono attenti e sventano il pericolo.

38' - Sbaglia il rinvio Martin, De Pieri prova ad avventarsi sul pallone ma trova l'opposizione di Kacurri

36' - Buono scambio De Pieri-Cocchi, con il 3 nerazzurro che serve un ottimo pallone rasoterra dalla sinistra, ma non arriva ad impattare nessun nerazzurro: palla che sfila sul fondo.

35' - Kabia lancia Dowman in area, ma il tiro del centrocampista inglese è fuori misura: il pallone s'impenna sopra la traversa.

31' - Brutto colpo per Berenbruch atterrato da Heaven al limite dell'area, ma per la direttrice di gara non c'è niente e il gioco prosegue.

30' - Annous prova la prima conclusione dell'Arsenal, Re Cecconi devia in corner

24' - Buon recupero palla da parte dell'Arsenal che lancia Casey in corsa verso Zamarian ma Maye sventa il pericolo.

22' - Angolo battuto da Cocchi che mette in mezzo un buon pallone che Topalovic da fuori area calcia di prima intenzione di destro: palla che però finisce di poco a lato.

21' - Buona azione di De Pieri che galoppa sulla corsia di sinistra con palla al piede, ma Salmon lo atterra in area di rigore. Non c'è nulla per Shukrula: si ricomincia da calcio d'angolo.

14' - Primo giallo della partita per Kacurri per fallo su Spinaccé.

12' - Buona rimessa guadagnata da Topalovic, battuto da Cocchi, ma il pallone è troppo lungo. Recupera Berenbruch che calcia di sinistro sul secondo palo, ma prende male le misure ed è solo rimessa dal fondo.

GOL DI DE PIERI - Splendida azione dell'Inter tutta giocata diprima: cross perfetto di Cocchi e balzo sul primo palo di De Pieri che non lascia scampo a Martin

8' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL dell'Inter: DE PIERIIIIIIIIII

4' - Altra occasione dei nerazzurri con De Pieri che dalla sinistra serve Berenbruch che calcia di prima intenzione, ma trova ancora la respinta dell'estremo difensore dei Gunners. Sulla respinta ci riprova il 7 di Zanchetta ma Martin mura ancora.

2' - Subito Inter: De Pieri mette in mezzo un tirocross che il portiere dell'Arsenal non respinge bene, ma Spinaccè non arriva sul pallone

1' - Shukrula fischia, comincia Inter-Arsenal di Youth League.

14.32 - Primo pallone affidato all'Inter. Sarà Spinaccé a giocare la prima palla.

14.30 - Le squadre osservano il minuto di silenzio per le vittime di Valencia.

14.29 - Le squadre entrano in campo

Dopo le prime tre vittorie ottenute contro Manchester City, Stella Rossa e Young Boys, l'Inter Primavera di Andrea Zanchetta ospiterà questo pomeriggio l'Arsenal Under 19 alla ricerca del quarto risultato positivo su quattro in Youth League. I nerazzurrini si presentano contro i Gunners con la novità Thiago Romano davanti, a fianco di Spinaccè e De Pieri vista la squalifica di Daniele Quieto espulso nell'ultima sfida contro lo Young Boys. Torna a disposizione anche in Europa Thomas Berenbruch, nell'ultima partita assente perché con la prima squadra di Simone Inzaghi; conferma tra i pali per Matteo Zamarian.

Di seguito le formazioni ufficiali di entrambi gli allenatori per l'eurogara di questo pomeriggio al KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti.

INTER (4-3-3): 1 Zamarian; 2 Della Mora, 5 Re Cecconi, 6 Maye, 3 Cocchi; 7 Berenbruch, 4 Zanchetta, 8 Topalovic; 11 Romano, 9 Spinaccè, 10 De Pieri.

In panchina: 12 Taho, 13 Kangasniemi, 14 Motta, 15 Alexiou, 16 Venturini, 17 Zouin, 18 Zarate, 19 Lavelli, 20 Pinotti.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

ARSENAL (4-3-3): 54 Martin; 98 Salmon, 47 Kacurri, 76 Heaven, 50 Nichols; 99 Dowman, 63 Rosiak, 39 Dudziak; 46 Kabia, 72 Casey, 82 Annous.

In panchina: 92 Porter, 42 Ferdinand, 43 Forde, 48 Kamara, 74 Clarke, 75 Copley, 77 Ismail, 81 Lannin-Sweet, 86 Julienne.

Allenatore: Max Porter

Arbitro: Shona Shukrula

Assistenti: Stefan De Groot, Nils Van Kampen

Quarto ufficiale: Antonio Rapuano

