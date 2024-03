L'Italia U21 si prepara a scendere in campo per sfidare la Lettonia nella sfida valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Nella formazione scelta dal ct Nunziata si guadagnano una maglia da titolare anche Zanotti e altre conoscenze nerazzurre come Fabbian e gli ex Gnonto e Casadei. Il calcio d'inizio è fissato per le 18.15.