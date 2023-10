Si è conclusa ieri, con la vittoria della Roma Primavera a Monzello, l'ottava giornata del campionato italiano Under 19. Un torneo che vede Inter e Milan padroni della classifica, a quota 20 punti, a +5 sulla Lazio, ovvero la più diretta inseguitrice, che non è andata oltre il 2-2 contro l'Empoli. Il testa a testa meneghino, che dura praticamente dal debutto della stagione, si è infiammato tra sabato e domenica, quando al tentativo di fuga della squadra di Cristian Chivu, vittoriosa per 3-2 al 97' sul campo del Bologna, hanno risposto i ragazzi di Ignazio Abate battendo 2-1 la Sampdoria all'ultimo pallone giocabile.