Inizieranno domani, 27 maggio, le semifinali scudetto del campionato Primavera 1. La prima gara vedrà affrontarsi la Roma, miglior squadra della regular season, e la Juventus, che nel primo turno di playoff ha battuto l'Atalanta 2-1. Fischio d'inizio alle ore 18.00 allo stadio "Ricci" di Sassuolo.

Il secondo incontro, invece, è in programma il 28 maggio alle ore 17.00, sempre allo stadio "Ricci" e vedrà scendere in campo l'Inter di Cristian Chivu, qualificata grazie al secondo posto in campionato, e il Cagliari che nel primo turno ha pareggiato 1-1 contro la Sampdoria, superando il turno per il miglior piazzamento.