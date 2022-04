Dopo la partita vinta contro il Lecce, il difensore dell'Inter Under 19 dell'Inter Fabio Cortinovis ha commentato quanto avvenuto ieri ad Interello ai microfoni di Inter TV: "Sapevamo che sarebbe stata difficile, loro con le grandi del campionato hanno sempre fatto bene. Siamo riusciti a vincere questa battaglia: abbiamo gestito la partita, siamo stati bravi a fare gol e a ripartire e a fare male. Affrontiamo tutte le partite come se fossero una finale, questo è un gruppo unito e tutti siamo a disposizione. Restano le ultime quattro gare, dovremo affrontarle al mille per cento".