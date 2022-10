Silas Andersen e Giacomo Stabile salteranno Fiorentina-Inter Primavera, gara valida per la nona giornata del campionato di categoria, in programma sabato prossimo alle 13. Il centrocampista danese il difensore italiano sono stati, infatti, squalificati per un turno dal Giudice sportivo, Alessandro Zampone, dopo aver rimediato un'espulsione a testa nel finale della sfida di lunedì persa contro il Sassuolo.