Dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di ritorno al campionato anche per l'Inter Primavera di Cristian Chivu che come prossimo avversario ritroverà l'Atalanta. La sfida tra cugini nerazzurri, valida per l'11esima giornata di Primavera 1 andrà in scena sabato 25 novembre alle 13.00, presso lo Stadio Carillo Pesenti Pigna di Alzano Lombardo.