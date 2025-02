Lo shock iniziale e la rimonta di rabbia e di qualità: la mattinata dell'Inter Primavera sul campo dell'Udinese può essere tranquillamente riassunta così. Dopo il precoce svantaggio firmato da El Bouradi nei primi 60 secondi, i nerazzurri reagiscono e ribaltano un match senza storia conquistando tre punti importantissimi per la classifica e per la continuità: nel primo tempo Aidoo e Berenbruch raddrizzano la situazione, nella ripresa i neo entrati Pinotti e De Pieri ammazzano la gara. La squadra di Zanchetta vince 4-1 si porta a 49 punti in classifica.

IL TABELLINO

RETI: 1’ El Bouradi (U), 15’ Aidoo (I), 24’ Berenbruch (I), 87’ Pinotti (I), 92’ De Pieri (I).

UDINESE (3-5-2): 23 Cassin; 16 Bozza, 22 Del Pino (33 Dal Vi 83’), 25 Olivo; 7 Lazzaro, 92 Landolfo (29 Busolini 68’), 70 El Bouradi (42 Xhavara 68’), 32 Conti (45 Vinciati 79’), 74 Marello; 17 Bonin (27 Cosentino 79’), 10 Pejicic. A disposizione: 81 Kristangic, 5 Owusu, 15 Polvar, 21 Cella, 46 Severino. Allenatore: Igor Bubnjić

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 6 Maye (26 Garonetti 91’), 17 Motta; 29 Topalovic (16 Venturini 60’), 14 Bovo, 7 Berenbruch; 28 Romano (30 De Pieri 60’), 9 Lavelli (11 Spinaccè 60’), 18 Mosconi (27 Pinotti 80’). A disposizione: 32 Michielan, 3 Cocchi, 5 Alexiou, 19 Della Mora, 33 Cerpelletti, 37 Vukoje. Allenatore: Andrea Zanchetta

Ammoniti: Bonin (U), Busolini (U).

Arbitro: Poli

Assistenti: Sbardella-Boato.

------------

LIVE

UDINESE-INTER 1-4

1' El Bouradi (U), 15' Aidoo (I), 22' Berenbruch (I), 85' Pinotti (I), 92' De Pieri (I)

94' - Triplice fischio, Udinese-Inter finisce qui! I nerazzurri vincono 4-1 e conquistano tre punti importanti e meritati.

92' - GOOOOOOOL DELL'INTER! DE PIERI! Anche il 30 nerazzurro entra nel tabellino del match, affondando sulla fascia destra e aprendo poi il piattone che vale il 4-1! I nerazzurri dilagano nel finale!

91' - Ultimo cambio dell'Inter: Garonetti prende il posto di Maye.

90' - Concessi 4' di recupero.

89' - Inter a un passo dal poker con Berenbruch! Tentativo dalla distanza del 7 dell'Inter, ma la palla sbatte sulla traversa.

85' - GOOOOOOOOL DELL'INTER! PINOTTI! L'Inter chiude la gara con i nuovi entrati: De Pieri affonda sulla destra e scarica per Venturini che prolunga con un assist al bacio per Pinotti, chiamato ad appoggiare la palla in rete da posizione ravvicinata: 3-1 per l'Inter!

82' - Nell'Udinese dentro anche Dal Vi per Del Pino.

80' - Ultimi cambi per le due squadre: nell'Inter Pinotti rimpiazza Mosconi, l'Udinese risponde inserendo Vinciati e Cosentino per Conti e Bonin.

76' - De Pieri parte palla al piede, Busolini lo stende al limite dell'area: giallo per il giocatore dell'Udinese. Il calcio di punizione del 30 nerazzurro è alto sopra la traversa.

70' - Prima occasione del secondo tempo per l'Udinese! Conti raccoglie una palla vagante in area, ma calcia male e a lato.

68' - Sostituzioni anche per l'Udinese: fuori Landolfo e El Bouradi, dentro Busolini e Xhavara.

64' - Re Cecconi anticipa secco Bonin che interviene in ritardo: giallo per l'attaccante dell'Udinese.

60' - Triplo cambio per l'Inter: Spinaccè, Venturini e De Pieri prendono il posto di Lavelli, Topalovic e Romano.

58' - Ennesima occasione per Topalovic! Romano appoggia una golosa palla al limite, lo sloveno calcia di piatto ma il tiro è debole.

55' - Anche Bovo pericoloso! Incertezza difensiva dell'Udinese, il centrocampista capisce tutto e cerca la porta trovando la risposta di Cassin.

53' - Re Cecconi vicino al tris! Il centrale dell'Inter svetta più in alto di tutti in occasione di un calcio d'angolo, ma la palla sorvola la traversa.

47' - Topalovic! Il primo tentativo della ripresa è del centrocampista dell'Inter: destro rasoterra da fuoriarea, Cassin para a terra.

45' - Fischio dell'arbitro Poli, via al secondo tempo!

PRIMO TEMPO - L'avvio dell'Inter è traumatico: pasticcio della coppia Re Cecconi-Maye e vantaggio di El Bouradi dopo appena 60 secondi di gioco. Il gol incassato però genera subito la reazione dei nerazzurri di Zanchetta che nel giro di 7' completano la rimonta con un uno-due letale: prima la sassata di Aidoo, poi il vincente mancino di Berenbruch sporcato da Cassin. I nerazzurri controllano il gioco e creano più palle gol dei padroni di casa: dopo i primi 45' il vantaggio è meritato.

45'+1' - Duplice fischio dell'arbitro Poli! Il primo tempo termina qui, Inter in vantaggio 2-1 sul campo dell'Udinese.

45' - Concesso 1' di recupero.

44' - Colpo al volo anche per Re Cecconi! Intervento dello staff anche per il difensore dell'Inter, che poi rientra subito in campo.

42' - Scontro tra Bernebruch e Bozza, con il capitano dell'Udinese che ha la peggio per un colpo al naso. Necessario l'intervento dello staff medico. Il gioco riprende dopo qualche minuto di pausa.

36' - Zamarian decisivo! Maye sporca una palla alta nell'area dell'Inter generando una traiettoria pericolosa, ma il portiere nerazzurro smanaccia in corner.

32' - Ancora Topalovic! Scambio stretto dei nerazzurri a ridosso del limite dell'area e piattone destro dello sloveno: Cassin si accartoccia sul pallone.

22' - GOOOOOOOOOOL! RADDOPPIO DELL'INTER! BERENBRUCH! Il capitano nerazzurro riceve in area una bella palla di Romano e calcia con un sinistro sporco che Cassin riesce solo a sporcare, mentre il tentativo di salvataggio sulla linea di Bozza si rivela inutile. Nerazzurri in vantaggio!

20' - Ci prova Topalovic! Pretenzioso sinistro dalla distanza, nessun problema per Cassin.

15' - GOOOOOOOLLLL! PAREGGIO DELL'INTER! AIDOO! Il terzino nerazzurro punta e salta con decisione il diretto avversario e scarica un destro potentissimo da posizione defilata che prima bacia il palo e poi sei spegne in rete! 1-1 dei nerazzurri!

12' - Ancora Berenbruch pericoloso! Il capitano dell'Inter apre e chiude il triangolo con Romano e calcia poi a giro sul secondo palo da ottima posizione: il 7 apre troppo il piatto sinistro e la palla si spegne sul fondo.

5' - Ci prova anche Berenbruch! Anche in questo caso Cassin si fa trovare pronto respingendo il tentativo ravvicinato.

3' - Lavelli prova subito a suonare la riscossa: il destro debole è bloccato a terra da Cassin.

1' - UDINESE SUBITO IN VANTAGGIO! Clamorosa partenza dei bianconeri che approfittano subito di un'indecisione della coppia Re Cecconi-Maye: El Bouradi si fionda su una palla vagante al limite dell'area e calcia forte a incrociare battendo Zamarian da fuori.

1' - L'arbitro Poli mette il fischietto in bocca, si parte! Udinese-Inter è cominiciata!

10.57 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

10.50 - Tra pochi minuti il via al match: il kick-off è in programma alle ore 11.

--- LIVE ---

Centrata la prestigiosa qualificazione agli ottavi ffinale di Youth League, per l'Inter Primavera è tempo di rituffarsi di nuovo sul campionato per continuare la rincorsa alla vetta della classifica, distante 4 punti. I nerazzurri fanno oggi visita all'Udinese (fanalino di coda a quota 10) nel match valido per la 25esima giornata del campionato Primavera 1. Ecco le scelte dei due allenatori per la sfida al via alle ore 11.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!