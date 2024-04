Comincia oggi il weekend del settore giovanile dell'Inter, con la Primavera di Chivu impegnata sul campo del Sassuolo alle ore 18. Domenica, invece, scenderanno in campo l'U18, l'U17 e l'U15. Tutti gli appuntamenti nel dettaglio:

UNDER 19 Venerdì 12 aprile, ore 18:00 - Campionato, 29ª giornata: Sassuolo vs INTER - Stadio "E. Ricci", Piazza Risorgimento, Sassuolo (MO).

UNDER 18 Domenica 14 aprile, ore 11:00 - Campionato, 27ª giornata: Lazio vs INTER

UNDER 17 Domenica 14 aprile, ore 15:00 - Campionato, 24ª giornata: INTER vs Sudtirol - Konami Youth Development Centre, Milano.

UNDER 15 Domenica 14 aprile, ore 11:00 - Campionato, 25ª giornata: Udinese vs INTER - Centro Sportivo “Germano Mian”, Piazzale Atleti Azzurri D’italia, Cormons (GO).