Saranno i dilettanti della Biellese i prossimi sfidati in amichevole della Primavera dell'Inter. La formazione di mister Chivu, in attesa dell'inizio dei tanti impegni stagionali, nella mattinata di sabato 19, alle ore 11, affronterà il club di Eccellenza piemontese al Konami Youth Development Centre. L'incontro farà seguito al torneo "Mamma e Papà Cairo" perso in finale ai calci di rigore contro i pari età del Torino.