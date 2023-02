Nicolò Frustalupi ha inserito anche il nome di Simone Bonavita nella lista dei convocati del Napoli Primavera che domani sarà ospite dell'Inter al Konami Training Center di Milano per la 17esima giornata del campionato (kick-off ore 13). Si tratta della prima volta assoluta per il centrocampista che, nell'ultimo giorno di mercato, è passato in prestito al club partenopei proprio dai nerazzurri. L'elenco completo:

Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Bonavita, Boni, D’Avino, Giannini, Hysaj, Koffi, Lamine, Lettera, Marchisano, Marranzino, Obaretin, Pesce, Rossi, Sahli, Spavone, Turi.