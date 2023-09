Dopo la sonora vittoria di campionato contro il Torino, l'Inter Under 19 di Cristian Chivu tornerà martedì a misurarsi sul palcoscenico della Youth League: dopo il pari beffa in casa della Real Sociedad alla prima uscita, i nerazzurri ospiteranno per la seconda giornata del girone D il Benfica al Konami Development Centre, con calcio d'inizio alle ore 12. Designato l'arbitro, che arriverà dal Galles: si tratta di Robert Ian Jenkins, che sarà assistito dai connazionali Ian David Bird e Jordan Lee Christopher. Quarto uomo, il nostro Marco Piccinini.